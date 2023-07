Santé : des taux de participation faibles pour le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal

Deux études ont été publiées par Santé publique France, mardi 11 juillet. Elles portent sur le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. Le journaliste Gérald Kierzek, présent sur le plateau du 8 Heures, indique que les taux de participation aux dépistages de ces deux cancers sont faibles.

Santé publique France (SPF) a publié deux études, mardi 11 juillet, au sujet du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. "Les Françaises et les Français ne suivent pas assez les conseils de prévention", indique le journaliste Gérald Kierzek, présent sur le plateau du 8 Heures. Selon SPF, le taux de participation des femmes de 50 à 74 ans au dépistage du cancer du sein est de moins de 50%. Le journaliste indique par ailleurs qu'il existe de "fortes disparités régionales". "Ce dépistage est très faible notamment en Île-de-France et dans le Sud-est, donc on peut mieux faire sur le cancer du sein", précise-t-il.

"Plus on dépiste tôt, plus on peut traiter tôt"

Concernant le dépistage du cancer colorectal, la participation des hommes et femmes de 50 à 74 ans est de 34,6%. "Et pourtant, c'est le troisième cancer le plus fréquent, avec plus de 17 000 décès", indique Gérald Kierzek. "Là encore, le message, c'est plus on dépiste tôt, plus on peut traiter tôt", poursuit-il. "Donc on peut faire mieux faire en termes de prévention", conclut le journaliste.