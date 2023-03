Reportage Une application pour suivre à domicile des patients atteints de cancer : "Ça sécurise tout le monde", estime une oncologue

Le dispositif, présenté au salon Medintechs, met en relation les patients cancéreux et les professionnels de santé. Et pemet un suivi thérapeutique tout au long traitement à domicile.

Anna l'infirmière, vient tous les jours chez Édith. Dans son pavillon près de Reims, la quinquagénaire suit un traitement à domicile contre son cancer du sein. Pour vérifier qu'Édith prend bien ses cachets et qu'il n'y pas trop d'effets indésirables, Anna Aublin fait un bilan toutes les semaines à l'aide d'une application sur son téléphone. Ce dispositif, Ako@Dom-Picto, permet de suivre à domicile des malades atteints de cancer qui se soignent chez eux.

"Perte de cheveux… Toujours pas, coche-t-elle. Troubles respiratoires ? Non. De la toux ? Non. C’est très bien." L'infirmière vérifie aussi que sa patiente a le moral. "On est sensible aussi bien au niveau psychologique qu’au niveau fonctionnel, patho. On essaie de percevoir les petits soucis qu’elle n’arrivera pas forcément à déceler ou à verbaliser." Et c'est ce soutien qu'Édith apprécie le plus. "L’infirmière m’apporte beaucoup au niveau du mental surtout, confirme-t-elle. Je sais que je peux avoir confiance. Ça aide beaucoup".

"Le patient n’est pas tout seul avec sa boîte de chimio"

Une fois l'entretien terminé, l'infirmière valide son bilan sur l'application. "Lorsqu’on finalise, on enregistre, explique-t-elle. Là, ça nous met juste des petites alertes de surveillance en lien avec la fréquence respiratoire qui est jugée un peu basse. Ça va remonter à l’IPA, l’infirmière de pratique avancée, et au docteur concerné, l’oncologue."

L'oncologue d'Édith, c'est le docteur Christelle Jouannaud qui voit plein d'avantages à ce dispositif, Ako@Dom-Picto, qu'elle expérimente depuis un an. "Ça sécurise tout le monde, le patient qui est chez lui avec son traitement. Il pourrait être très angoissé mais là, il a un réseau autour de lui qui le sécurise. Et ça nous sécurise nous, prescripteurs, puisqu’on sait que le patient n’est pas tout seul avec sa boîte de chimiothérapie à la maison." Ces patients soignés à domicile pour un cancer peuvent aussi être suivis par des pharmaciens qu'ils voient une fois par mois pour faire leur bilan grâce à cette application, partagée par toute l'équipe soignante.