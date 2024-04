Projet de loi d'orientation sur l'agriculture : la France interdit-elle plus de pesticides ?

Les agriculteurs français dénonçaient des normes trop contraignantes sur les pesticides. Sur le plateau du 19/20 info, le journaliste Louis Augry compare les chiffres de la France et d'autres pays européens.

Le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole a été présenté en Conseil des ministres, mercredi 3 avril. Il promet moins de contraintes pour produire plus. Selon les agriculteurs, la France imposerait trop de normes, notamment sur les pesticides. Selon les données de la Commission européenne sur le nombre de substances actives autorisées en Europe, "la France figure dans le peloton de tête des pays où on autorise le plus de pesticides", indique Louis Augry, journaliste de la cellule "vrai ou faux", sur le plateau du 19/20 info.

303 substances autorisées en France sur 441 en Europe

Ainsi, sur les 441 substances actives autorisées au niveau européen, 303 le sont en France. "En France, on a une grande diversité de climats et de sols, donc on fait une grande diversité de productions. On a besoin d'avoir un répertoire beaucoup plus développé", explique Marc-André Selosse, botaniste et microbiologiste. Selon lui, l'agriculture française s'est développée, comme dans d'autres pays latins, sans peur de l'usage du chimique.