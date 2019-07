Pourquoi le soleil breton provoque des cancers de la peau

Les paysages bretons attirent de plus en plus de touristes, qui y décident parfois d'y passer leurs vieux jours. Freddy, 77 ans, est tombé amoureux de la région il y a 40 ans. Ce Parisien a été séduit par le climat, bien plus ensoleillé qu'on ne le dit. Et il en a bien profité ! Aujourd'hui pourtant, il regrette ses imprudences. "J'ai été brûlé très rapidement, dès mes premières vacances. Ca a été un enfer. Je n'avais pas prévu une telle chaleur et une telle réverbération", se souvient-il.

"Il faut appliquer de l'écran solaire systématiquement !"

Désormais, Freddy ne quitte plus jamais son chapeau de paille : c'est sur son crâne qu'est apparue il y a trois ans une première lésion cancéreuse. Aujourd'hui, il va régulièrement chez le dermatologue pour faire contrôler sa peau. Il s'estime conscient des dangers du soleil, mais il n'est pas encore assez prévoyant pour le praticien. "Il devrait appliquer de l'écran solaire sur toutes les zones non protégées systématiquement !" regrette le Dr Marc Perrussel.