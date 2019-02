Peut-on éradiquer le cancer du col de l’utérus ?

310.000 femmes en meurent chaque année et pourtant la plupart des cas de cancer du col de l’utérus seraient évitables, sous certaines conditions. Selon les auteurs d’une étude parue dans The Lancet Oncology, il faudrait pour cela généraliser le dépistage par frottis cervical. Le dr Joseph Monsonego, gynécologue, explique qu’il s’agit de repérer des anomalies physiologiques induites par le papillomavirus. En traitant ces cellules pré-cancéreuses, on peut éviter le développement de la maladie.

Il existe aussi une prévention primaire : la vaccination, qui permet d’éviter une grande partie des infections à papillomavirus. Mais pour faire disparaître la maladie d’ici 40 ans, les chercheurs ont émis comme hypothèse qu’en plus du dépistage, 80% des filles de 12 à 15 ans seraient vaccinées d’ici 2020. Or cela est loin d’être le cas dans de nombreux pays, en particulier les pays pauvres où l’on recense la majorité des décès liés au cancer du col de l’utérus.