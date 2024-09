"On ne peut pas concevoir qu'un enfant puisse avoir un cancer" : la Tour Eiffel illuminée samedi soir pour sensibiliser aux cancers pédiatriques

La tour Eiffel scintillera spécialement samedi 21 septembre à 20h30 pour mettre en lumière l'opération Septembre en Or, portée par les principaux centres anti-cancer. Si les cancers des enfants et adolescents sont rares, ils continuent de tuer chaque année environ 450 enfants et adolescents.

Environ 2 500 enfants et adolescents déclarent chaque année un cancer, en majorité des cancers du sang, des leucémies et des tumeurs au cerveau. L'opération Septembre en Or a pour but de sensibiliser les Français, explique Pr Jean-Hugues Dalle, chef du service d'hémato-immunologie à l'hôpital pour enfants Robert Debré à Paris.

"Dans l'imaginaire collectif, on n'imagine pas, on ne peut pas concevoir qu'un enfant puisse avoir un cancer. Or, malheureusement, cela existe et il faut sensibiliser à leur existence." Pr Jean-Hugues Dalle à franceinfo

La Société Française des Cancers de l'Enfant et le @CollectifGravir sont heureux de vous annoncer que la célèbre @LaTourEiffel brillera d'or le Samedi 21 septembre à 20h30 en soutien à la lutte contre les cancers des enfants et des jeunes #septembreenor 🎗️ pic.twitter.com/kFcm2X8PfK — Collectif Gravir (@CollectifGravir) September 16, 2024

Aujourd'hui 80% des enfants et adolescents guérissent de leur cancer. Pour aider encore à faire progresser la recherche, les organisateurs de Septembre en Or invitent les Français à venir samedi soir sur le parvis du Trocadéro à Paris, à 20h30, heure où scintillera spécialement la tour Eiffel en présence des judokates, et tout juste championnes olympiques, Shirine Boukli et Romane Dicko.