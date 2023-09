Octobre rose : "Il faut casser ces fausses idées", selon une journaliste qui a été atteinte d'un cancer du sein

Article rédigé par franceinfo - J.Benedetto

Le 19/20 info reçoit Barbara Pistilli, oncologue à l’hôpital Gustave Roussy, et Sophie Hoffmann, journaliste et créatrice du podcast "My boob story - journal optimiste de mon cancer du sein", pour parler du mois Octobre rose qui débute dimanche 1er octobre.

Dimanche 1er octobre débute Octobre rose, le mois dédié au dépistage du cancer du sein. En 2023, ce sont plus de 60 000 cas de cancer du sein qui sont estimés en France. Un chiffre en hausse depuis plusieurs années. "Il faut documenter. Il y a beaucoup de clichés sur le cancer du sein, mais comme sur tous les autres types de cancer en général. On a l’image des femmes qui sont au fond de leur lit, qui n’ont pas d’énergie. Les traitements sont lourds, mais on peut continuer à être active. Il faut casser ces fausses idées, et c’est l’objectif de mon podcast", explique Sophie Hoffmann, journaliste et créatrice du podcast "My boob story - journal optimiste de mon cancer du sein", présente sur le plateau du 19/20. Une masse au niveau de la poitrine Quant aux signes qui permettent de dépister un cancer du sein, ils sont nombreux, comme l’explique Barbara Pistilli, oncologue à l’hôpital Gustave Roussy. "Il y a la palpation de masse au niveau de la poitrine ou encore l’altération du volume du sein. Des rougeurs ou une inflammation dans cette zone sont aussi des signes", explique-t-elle. L’oncologue précise aussi que "des douleurs inattendues et persistantes" doivent alerter les femmes. "Il est important d’aller consulter rapidement son médecin pour ensuite faire les tests", conclut Barbara Pistilli.