Octobre Rose : à Biarritz, une boutique spécialisée pour les femmes atteintes de cancer

France 3 Aquitaine

En 2017, Marine Labat, alors âgée de 27 ans, se voit diagnostiquer un cancer du sein. Pendant plus d'un an et demi, elle va suivre des traitements lourds. Et c'est à ce moment-là que la jeune Biarrote va avoir l'idée de monter un magasin pour les femmes atteintes de cancer.

Cette initiative est née face au manque de possibilités qu'a ressenti à Marine Labat lors de sa convalescence. L'objectif de la boutique est de donner un espace de confort afin de mieux répondre aux besoins des personnes cancéreuses à travers des sous-vêtements adaptés, des soins corporels ou encore des ateliers de partage.

Un lieu de rencontres et d'échanges

Marine Labat a installé son établissement au centre de Biarritz. La responsable de Bizaldi a souhaité concevoir un endroit accueillant et chaleureux pour ses futures clientes. "J'ai voulu créer un lieu où je pouvais trouver tout ce dont j'aurais eu besoin durant ces traitements. Le tout dans une boutique qui soit normale, loin du médical et pas stigmatisante", explique la jeune femme de 32 ans.

Ce commerce semble répondre aux besoins de nombreuses personnes qui se sentent désormais plus à l'aise face à la maladie. "Je suis un traitement pour un cancer du sein depuis un an. Au départ, on passe beaucoup de temps en pharmacie. Et aller à la pharmacie pour le choix d'un soutien-gorge, ce n'est pas très sexy. Ce qui m'a attiré avec cette boutique, c'est son cadre et qu'elle soit ordinaire", détaille Stéphanie Som, cliente de Bizaldi.

Marine Labat propose au sein de son enseigne des ateliers de sophrologie et de socio-esthétique. Également, les clientes peuvent prendre un rendez-vous avec elle pour parler de leur besoin en toute intimité. Car le commerce se veut être une place de réconfort.