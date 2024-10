Mort de Clémentine Vergnaud : le fonds en sa mémoire va financer la recherche sur le cancer des voies biliaires

Le Fonds Clémentine Vergnaud contre le cholangiocarcinome et l'Association pour l’étude des cancers et affections des voies biliaires (Acabi) vont lancer en 2025 une bourse de thèse financée par les dons faits au nom de la journaliste de franceinfo, décédée en 2023 à l'âge de 31 ans.

Objectif : une thèse tous les deux ans. Le Fonds Clémentine Vergnaud contre le cholangiocarcinome, ouvert au nom de Clémentine Vergnaud, journaliste à franceinfo, décédée le 23 décembre 2023 d'une forme rare de cancer des voies biliaires à l'âge de 31 ans, ont permis de récolter un peu plus de 130 000 euros. À elle seule, la cagnotte ouverte en son nom avait dépassé les 100 000 euros dès juin 2024. Une somme qui va permettre de financer dès 2025 et pendant trois ans une première thèse de recherche.

L'ouverture des candidatures pour cette bourse de recherche se fera le 6 février 2025, à l'occasion des Journées scientifiques immunité et cancer. "On laisse le sujet le plus ouvert possible, mais ce sera une thèse sur le cholangiocarcinome ou, en tout cas, les cancers des voies biliaires", explique Grégoire Lecalot, mari de Clémentine Vergnaud et journaliste à franceinfo.

Il revendique une "vendetta" contre la maladie rare qui a emporté son épouse, alors que sort vendredi 4 octobre Le Journal de Clémentine (Seuil), adapté du podcast "Ma vie face au cancer" de Clémentine Vergnaud. Le livre, signé à titre posthume par la jeune journaliste, reprend le récit à la première personne d'une lutte de près d'un an et demi contre la maladie.

Objectif : financer une thèse tous les deux ans

Prochaine étape, donc, l'ouverture des candidatures pour cette bourse. "Nous nous réunirons ensuite l'été prochain avec l'Association pour l’étude des cancers et affections des voies biliaires (Acabi) pour décider quelle candidature retenir, et le financement commencera en novembre", poursuit Grégoire Lecalot. Il espère désormais que ce Fonds, qu'il a officiellement créé en février 2024 avec d'autres proches de Clémentine Vergnaud, permettra de financer ainsi une thèse tous les deux ans.

"La deuxième parait à portée de main", confie-t-il. Les bénéfices liés à la vente du livre Le Journal de Clémentine seront en effet reversés entièrement au Fonds à son nom. Et ses proches peuvent espérer un regain des dons grâce à la publication de l'ouvrage, de la même manière que le podcast, avec plus de deux millions d'écoutes, avait boosté la cagnotte créée le jour de ses obsèques.

Celle-ci reste ouverte jusqu'à la fin de l'année, puis les dons devront être envoyés par chèque directement au Fonds Clémentine Vergnaud contre le cholangiocarcinome, en attendant la création prochaine d'un site internet dédié.