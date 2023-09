Les cas de cancer chez les moins de 50 ans ont augmenté de près de 80% en trois décennies, selon une étude

Au total, les cas mondiaux de cancer à apparition précoce sont passés de 1,82 million en 1990 à 3,26 millions en 2019.

Un chiffre choc. Plus d’un million de personnes de moins de 50 ans sont mortes d'un cancer en 2019, révèle une étude publiée dans la revue médicale BMJ Oncology et citée par The Guardian. D'après les chercheurs, le nombre de personnes de moins de 50 ans recevant un diagnostic de cancer dans le monde a augmenté de 79,1% en trois décennies. Au total, les cas mondiaux de cancer à apparition précoce sont ainsi passés de 1,82 million en 1990 à 3,26 millions en 2019, tandis que les décès par cancer chez les adultes dans la quarantaine, la trentaine ou moins ont augmenté de 27,7%.

Après le cancer du sein, les taux de mortalité les plus élevés sont liés aux cancers de la trachée, du poumon, de l'estomac et de l'intestin, selon cette étude qui s'appuie sur les données de 204 pays concernant 29 types de cancer.

Cependant, des solutions existent pour réduire le risque de cancer, rappellent les chercheurs. "Encourager un mode de vie sain, notamment une alimentation saine, la restriction de la consommation de tabac et d’alcool et une activité de plein air appropriée, pourrait réduire le fardeau du cancer précoce", notent les auteurs de l'étude, menée par l'université d'Edimbourg (Ecosse) et l'université de médecine du Zhejiang à Hangzhou (Chine).