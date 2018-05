Le cancer de la peau dans le viseur des dermatologues

C'est un cancer en forte progression. Depuis 1980, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau a plus que triplé. 80 000 sont désormais diagnostiqués chaque année, selon l'Institut national du cancer. Il provoque 1 800 décès par an. Il existe deux types de cancer de la peau : les carcinomes, la grande majorité, ou les mélanomes, plus rares, mais plus graves.

Le soleil : facteur de risque supplémentaire

Au départ, parfois un simple grain de beauté qui s'étend ou change de couleur. Le soleil augmente les risques. Deux tiers des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive. Les agriculteurs, les travailleurs du BTP, font partie des populations les plus touchées. En vacances, pensez à vous protéger des rayons du soleil en appliquant de la crème solaire toutes les deux heures.

Le JT

Les autres sujets du JT