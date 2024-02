La CGT édite le premier recueil des risques de cancers liés au travail dans les mines, rapporte mardi 13 février France Bleu Lorraine Nord. Si toutes les mines de France ont fermé (la dernière étant la Houve à Creutzwald en Moselle qui a fermé il y a 20 ans en avril 2004), 40 000 anciens mineurs sont toujours affiliés au régime minier et ont été particulièrement exposés à des produits cancérogènes au cours de leur carrière.

Ce livre, intitulé (Re)connaissances des risques cancérogènes au travail dans les mines, est paru le 28 décembre 2023 aux éditions Arcane 17. Tiré à 2 000 exemplaires et édité par la Fédération nationale des Mines et de l'Energie de la CGT, il récapitule toutes les fiches de poste de la mine et tous les produits cancérogènes auxquels les mineurs ont été confrontés ainsi que les examens médicaux préconisés.

Des produits cancérogènes qui s'additionnent

"Souvent, on ne sait pas à quels produits on a été confrontés, y compris les mineurs", explique Richard Caudy, de la fédération Mines Energie de la CGT. "La particularité des mineurs, c'est qu'ils souffrent de pathologies multiples : l'air respiré, les produits utilisés, les conditions de travail en milieu confiné ou en surface... Tout s'additionne, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres professions."

Le but de ce recueil est aussi de pouvoir permettre aux mineurs malades de pouvoir faire reconnaitre leur pathologie en maladie professionnelle. Pour Alain Carré, médecin du travail à la retraite, qui a participé à l'élaboration du recueil, "il y a une méconnaissance, une omerta et même une mauvaise volonté des organismes de sécurité sociale, qui étaient auparavant dans l'empathie avec les assurés, et qui ont aujourd'hui des 'a priori' péjoratifs et méfiants envers les assurés".

Ce livre aura nécessité sept ans de travail, le temps d'interroger d'anciens mineurs ayant exercé dans de très nombreux métiers (électriciens, piqueurs, foreurs...). Le temps également de compiler les données de l'ensemble des bassins miniers français, par exemple, en Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Cévennes, Provence, Isère, Saône-et-Loire, dans les mines de charbon, d'uranium, d'ardoise ou de potasse.