En Occitanie, il nage cinq jours dans le canal du Midi pour sensibiliser sur le cancer du sein

Pour combattre le cancer du sein, qui touche 59 000 femmes par an en France, le dépistage est le meilleur des remèdes. Les malades dépistées précocement ont de bien meilleures chances de survie.

En Occitanie, l'apnéiste Giles Petigas veut faire du bruit pour encourager les femmes à se faire dépister. Sa propre conjointe est touchée par la maladie, ce qui le pousse à combattre à sa manière la maladie. C'est-à-dire en nageant pendant cinq jours dans le canal du Midi.

"Moi, j'ai une fille et on parle librement de ça. Il faut sensibiliser les gens. On a 241 km de nage. Le mental, pour l'avoir ce n'est pas compliqué. Il faut penser à une personne qui fait de la chimiothérapie, qui subit une opération, qui va refaire une chimio médicamenteuse. Elle va ramasser sur plus longtemps. Donc qu'est-ce que c'est pour nous cinq jours dans notre vie ?", s'interroge Gilles Petigas.

En raison de l'épidémie de Covid-19, le nombre de dépistages contre le cancer du sein a enregistré une baisse record en 2020.