Chine : Cryogéniser, une solution pour l’avenir ?

Devant les yeux ébahis d’écoliers venus visiter l’institut, le directeur fait revenir un poisson rouge à la vie en le cryogénisant. Plonger les corps dans l’eau froide permet de les conserver puis de pouvoir les faire revenir à la vie. Dans cet institut, il n’y a pas que les poissons qui sont cryogénisés, puisque depuis 2015, 12 personnes volontaires sont également dans des réservoirs ou la température est de -196 degrés. La première personne à avoir eu l’opportunité d’être cryogénisée avait 49 ans et souffrait d’un cancer incurable.



Encore 20 à 30 ans pour s'appuyer sur cette méthode

La solution n’est pour l’instant pas au point et selon des chercheurs, il faudrait encore attendre 20 à 30 ans pour pouvoir s’appuyer sur cette méthode particulière. Certains pointent du doigt le fait que même en cryogénisant, on ne soigne pas les maladies. Selon eux, si on n’arrive pas à soigner un cancer incurable, alors c’est inutile de ressusciter.