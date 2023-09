Cancer : vers un vaccin contre les récidives de cancer du poumon ?

Durée de la vidéo : 1 min

Un vaccin thérapeutique contre les récidives de cancer du poumon a montré des résultats prometteurs. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses effets ? Éléments de réponse.

Un vaccin thérapeutique dans la récidive des cancers du poumon. Il n’empêche pas la maladie, mais permet de mieux la soigner. Selon un cancérologue, les résultats sur les cancers bronchiques sont très encourageants. Il permet "une diminution du risque de mortalité de 41 % par rapport aux patients traités par chimiothérapie". Sur un patient en récidive, qui a déjà reçu chimiothérapie et immunothérapie, on fait une prise de sang pour vérifier qu’il appartient au groupe immunitaire appelle HLA-A2. On peut alors le vacciner.

"Un certain confort"



"On voit un allongement de survie pour certains patients. […] Ça se fait avec un certain confort parce que contrairement à la chimiothérapie, il y a beaucoup moins d’effets indésirables", explique Damien Mascret, médecin et journaliste. Des essais cliniques de vaccins thérapeutiques sont à l’essai pour les cancers de la peau, du pancréas et de l’ovaire.