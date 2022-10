Cancer : où en est le dépistage du cancer du sein en 2022 ?

Comme tous les ans à la même période, c’est octobre rose. C’est la 29e campagne du collectif pour lutter contre le cancer du sein, le plus fréquent en France. C’est également la première cause de décès par cancer chez la femme. Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point sur le dépistage de ce cancer sur le plateau du 12/13, mardi 4 octobre. "La participation au dépistage organisée est repassée au-dessus de 50 % en 2021, mais elle avait chuté pendant le Covid. Ça veut dire qu’une femme sur deux ne le fait toujours pas."

Un diagnostic précoce augmente les chances de rémission

Damien Mascret recommande de se faire dépister le plus tôt possible : "Pourtant, le principal avantage, pour une femme qui participe au dépistage organisé du cancer du sein, c’est de bénéficier d’un diagnostic plus précoce si elle développe un jour un cancer. Pour la majorité, ça signifie une guérison complète et pour les autres une survie augmentée."

