Cancer : les chances de survie augmentent

Vincent a 93% de chances de survie après un traitement en immunothérapie de son cancer de la peau. Comme lui, des milliers de patients voient leurs chances de rémission augmenter ces dernières années. "L'amélioration de la survie est vraiment due a des diagnostics plus précoces et ensuite parce que les traitements se sont vraiment améliorés parce qu'ils sont encore plus adaptés aux patients", explique la Dr. Gaëlle Coureau, médecin épidémiologiste.

382 000 nouveaux cas de cancer dénombrés en 2018

Cependant, certains cancers restent tout de même difficiles à soigner, avec seulement 7% d'augmentation des chances de survie, comme le cancer du poumon qui reste encore très mortel, selon la directrice de l'association Rose-Up, Céline Lis-Raoux. En 2018, 382 000 nouveaux cas de cancer ont été révélés, soit une augmentation de 6% chez les hommes et de 45% chez les femmes sur les 30 dernières années.