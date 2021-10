Cancer du sein : une web-série tournée à Toulouse évoque le délicat stade de la rémission

France 3 Midi-Pyrénées

Dans le cadre d’Octobre rose, l’Oncopole de Toulouse diffuse sur sa chaîne YouTube une web-série de 4 épisodes sur l’après cancer du sein. Des vidéos pédagogiques et drôles, pour aider les patientes et les proches à mieux appréhender cette période angoissante. #IlsOntLaSolution

Elle s’appelle Emilie. Cette jeune femme, en rémission, est l’héroïne de la web-série lancée par le campus de cancérologie de Toulouse. Le chemin d’Emilie, qui comporte 4 épisodes, entraîne le spectateur dans l’univers de cette quadragénaire pendant un an. On découvre que la fin des traitements n’est pas synonyme de retour à une vie normale. Les patientes craignent souvent une rechute d’où l’importance d’un suivi psychologique. On apprend aussi, dans l’épisode 2, que les malades du cancer du sein peuvent souffrir de troubles cognitifs, pendant et après la chimiothérapie : difficulté à se concentrer, trouble de la mémoire…Le chemin d’Emilie aborde tous ces sujets de manière humoristique, avec à chaque fois, de précieux conseils médicaux.

"Rien n'a été laissé au hasard"

Informer les femmes qu’un accompagnement peut se mettre en place en dehors de l’hôpital, qu’elles ne doivent pas rester seules face à l’après maladie, tels sont les objectifs de cette fiction. Acteurs, réalisateur et personnels médicaux de l’Oncopole ont travaillé main dans la main. "On a beaucoup échangé avec Martin, le metteur en scène pour lui expliquer les messages qu’on voulait faire passer" explique Florence Dalenc, oncologue à l'IUCT-Oncopole. Des soignants et des patientes ont aussi participé à l’écriture du scénario. Eliane Soucasse, en rémission, a même joué un personnage, celui de la voisine d'Emilie. "Je crois que toutes les patientes se retrouvent dans le personnage d’Emilie parce que rien n’a été laissé au hasard" conclue-t-elle.

Cette comédie romantique, où Emilie redécouvre l’amour, s’adresse aussi bien aux patientes qu’à l’entourage qui pense souvent que, quand le protocole de soin est terminé, la vie va reprendre son cours.