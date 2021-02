Cancer : de nouveaux traitements font leur apparition

On ne lui avait donné que six mois à vivre. Magalie Minetto se bat contre son cancer du sein triple négatif depuis maintenant six ans. En 2017, elle entend parler d’une clinique allemande qui propose l’immunothérapie, un traitement difficile d’accès en France. Le traitement augmenterait les chances de survie des patientes atteintes de ce cancer. S’il lui coûte 100 000 euros, le traitement porte ses fruits puisque certaines tumeurs ne progressent plus.



L’hormonothérapie, alternative à la chimio

“Je sens que l'immunothérapie s’essouffle, ça ne fonctionne plus aussi bien pour moi. Il faudrait avoir accès à de nouveaux traitements et on n'y a pas accès”, explique Magalie Minetto. Une autre thérapie peut être proposée : l’hormonothérapie. Alternative à la chimiothérapie, elle permettrait de traiter certains cancers du sein selon une étude internationale coécrite par un médecin niçois.