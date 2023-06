Cancer de la peau : exposés au soleil, les agriculteurs sont une population à risque (et ne le savent pas toujours)

Des actions de prévention sont menées pour prévenir les agriculteurs des risques de cancer de la peau. Et peu à peu, les pratiques changent. Exemple avec un éleveur en Franche-Comté.

Parmi les Français les plus exposés au soleil, il y a les agriculteurs. Le nombre de mélanomes a été multiplié par cinq en 30 ans chez les agriculteurs français. Les opérations de prévention se multiplient, et les pratiques évoluent : les principaux intéressés se protègent de plus en plus.

Sylvain Clerget élève des montbéliardes à Dammartin-les-Templiers, en Franche-Comté. Ses vaches font sa fierté : elles restent dehors d’avril jusqu’à fin octobre. Mais lui aussi, du même coup. "Ça tape... Ça commence à être une habitude d'avoir du soleil les trois-quarts de l'année, ou presque." Pendant des années, l’été, il a travaillé torse-nu dans les champs, mais il ne le fait plus. "Aujourd'hui, on a pris un peu de ventre, donc on le cache", s'amuse-t-il. Mais ce n’est pas l’unique raison. L’éleveur a surtout pris conscience des risques du soleil. "On enlève un, puis deux, puis trois grains de beauté, et cela fait prendre conscience qu'on peut avoir un risque de cancer facilement. Je fais quand même attention : je mets une casquette, je ne me mets plus torse-nu comme quand j'étais jeune. Et je porte des habits assez longs pour me protéger."

Un risque accru de carcinome

Prévenir les agriculteurs des risques de cancer de la peau, c’est ce que font tout l’été des acteurs comme la Mutualité sociale agricole (MSA) et l’Association santé éducation et prévention (Asept) dont fait partie Audrey Chevalier : "Il faut savoir que la Franche-Comté, c'est la deuxième région la plus touchée par les cancers cutanés en France, juste après la Bretagne. Pourtant, on n'a pas le soleil tout au long de l'année. Mais les UV, ils sont là ! Ils ne se sentent pas, ne se voient pas. Mais ils sont là, de janvier à décembre."

Les cancers de la peau des travailleurs en extérieur sont plus fréquemment des carcinomes que des mélanomes, des cancers qui peuvent être agressifs. Pour se protéger le visage et le cou, pas facile de se mettre de la crème solaire toutes les deux heures lorsque l'on travaille dehors. Le docteur Marie-Estelle Roux, membre du Syndicat national des dermatologues vénéréologues (SNDV), conseille des crèmes spécifiques, qui ont une efficacité pouvant aller jusqu’à huit heures. Ce sont des crèmes solaires médicales qui éviteront la survenue d’un cancer dix ou quinze ans plus tard.