À Lyon, un scanner haute résolution pour améliorer le diagnostic des patients

Ce scanner nouvelle génération en couleur permet d'améliorer les diagnostics et dépister précocement des maladies comme les cancers. #IlsOntLaSolution

C'est un appareil unique au monde. Dans la métropole de Lyon, un scanner nouvelle génération est utilisé sur des patients après plusieurs années d'expérimentations pré-cliniques. Le but est d'améliorer la qualité des examens et d'aider au dépistages précoces de plusieurs maladies.

Un scanner révolutionnaire

Fabriqué par la société d'éléctronique Philips et fruit d'une collaboration internationale, le projet a été lancé avec l’investissement d’État, ce qui a permis de mettre au point les premiers tests de l'appareil assez rapidement.

Ce "scanner spectral à comptage photonique", de son nom officiel l’IQon spectral CT, permet notamment de réaliser des images en haute définition du corps humain. Jusqu'à présent, les appareils d'imagerie médicale offraient des rendus en noir et blanc. Celui-là a non seulement la capacité d’obtenir des images en couleurs mais il bénéficie en plus d’une résolution cinq fois meilleure qu’un scanner classique.

Cette avancée technologique peut servir aussi bien pour les examens standards que pour ceux nécessitant une très haute précision, comme les examens cardiologiques ou urologiques. Une révolution de la médecine selon plusieurs spécialistes. "Avoir le tour dernier scanner nouvelle génération et participer à l'évolution technologique de ce type d'appareil, c'est fantastique" s'exclame Pr. Philippe Douek, médecin radiologue et enseignant chercheur à Lyon 1.