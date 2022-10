À Castres, des activités sportives pour aider les personnes atteintes de cancer

FTR

Habitué des courses longue distance, le Castrais Luc Atgé a dû mettre entre parenthèses ses exploits à cause d'un cancer. Pour autant, il n'a pas complètement arrêté et a même décidé d'organiser un rendez-vous sportif hebdomadaire pour les personnes malades. "C'est comme dans une course, quand on s'apprête à abandonner, on n'en peut plus et puis tout d'un coup on se ressaisit, on se dit 'non je me suis entraîné et préparé, je veux arriver jusqu'au bout'", raconte le fondateur de la Team du Crabe.

Depuis début septembre, une équipe solidaire se retrouve deux fois par semaine sur les sentiers du Tarn. Ces rendez-vous sont l'occasion pour les personnes malades de prendre ou de reprendre l'habitude d'une activité sportive, mais aussi de se soutenir face à la maladie.

Rompre l'isolement

Ces activités sportives collectives sont aussi bonnes pour le corps que pour le moral. Pour certains, être ensemble contre la maladie permet de garder espoir. Patrick Alves avait la moelle épinière paralysé par un lymphome il y a quelques mois. Depuis peu, il s'est remis au sport avec la Team du Crabe : "Je me retrouve sur mes deux jambes, ce qui n'était pas gagné au départ, j'essaye de reprendre un peu goût à la vie".

Faire du sport à plusieurs, passer des bons moments, c'est aussi un moyen de se motiver. "En groupe, on risque de faire plus que tout seul. Tout seul, c'est difficile de se lever et de se motiver alors qu'en groupe c'est différent", estime Jean-Paul Calvet, atteint d'un cancer de la prostate.