Bouchons de champagne, épines de sapin, lentilles de contact… Attention aux risques pour les yeux lors du réveillon

Si l'on pense régulièrement aux coupures lors de l'ouverture des huîtres qui se terminent dans les services "urgences de la main", les services d'urgences ophtalmiques voient aussi arriver tous les ans des fêtards blessés. Une étude parue dans le British Medical Journal, le 20 décembre dernier, nous apprend que la pression dans une bouteille de champagne ou de vin mousseux est trois fois supérieure à celle d'un pneu de voiture.

Le bouchon part à 80 km/h et met seulement 0,05 seconde pour atteindre votre œil. Il y a donc peu de chances que vous ayez le temps de fermer l'œil juste avant l'impact. "C'est d'une violence inouïe, explique le docteur Sébastien Bruneau, chef adjoint du service d'ophtalmologie de la Fondation Rothschild à Paris. Ce d'autant que la taille du bouchon va vraiment percuter directement l'œil et il n'y aura pas de protection du massif orbitaire. Donc on aura des vraies contusions oculaires."

"Si on n'a vraiment pas de chances, avec un mauvais concours de circonstances, on peut perdre la vision. Ou même organiquement parlant, on peut perdre complètement le globe oculaire et devoir le remplacer par ce qu'on appelle un œil de verre." Sébastien Bruneau, ophtalmologue à franceinfo

Les bouchons de champagne ne sont pas le seul danger qui vous guette pour ce réveillon. Parmi les consultations aux urgences ophtalmologiques tous les ans : les brûlures aux yeux à cause de la sauce, la nourriture qui tombe des casseroles ou qui gicle du four à hauteur des yeux des enfants. Il y a des risques également avec les lentilles de contact festives, celles qui colorent vos yeux : elles ne sont pas toujours fabriquées dans des conditions de sécurité optimale, et donc à l'origine d'infections. Mais le Pr Jean-Louis Bourges, chef des urgences ophtalmologiques de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, explique que des problèmes peuvent survenir aussi avec les lentilles de vue de tous les jours.

Certaines personnes "gardent des lentilles de contact plus longtemps qu'ils ne devraient", souligne-t-il. "En particulier à la suite d'une fête bien réussie, ils s'endorment avec les lentilles de contact, et c'est là que les problèmes infectieux peuvent survenir."

"Nous voyons arriver soit des problèmes d'irritations qui ne sont finalement pas grand-chose et qu'on arrive à gérer, soit carrément des problèmes d'infections. Et une infection de la cornée, c’est-à-dire la paroi transparente de l'œil, est un vrai problème parce que ça peut faire baisser définitivement la vision." Jean-Louis Bourges, chef des urgences ophtalmologiques de l'AP-HP à franceinfo

Enfin, parce que cette période est celle de tous les dangers, attention aussi aux traumatismes oculaires en débarrassant votre sapin de Noël. Une épine dans les yeux, cela peut paraître bête, mais tous les ans les urgences voient arriver des "accidentés du sapin".