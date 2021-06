C'est un test illégal en France mais que beaucoup ont déjà réalisé par curiosité : découvrir par l'ADN ses origines, des parents, des cousins, une nouvelle famille. Pour 60 euros, vous envoyez un prélèvement de salive à un laboratoire américain ou israélien. Quelques jours plus tard, vous recevez des informations qui peuvent bouleverser votre vie.

Une question d'identité

C'est ce qui est arrivé à Françoise. A 78 ans, elle a retrouvé grâce à ce test quatre demi-frères et sœurs du côté de ses parents biologiques qu'elle n'a jamais connus. Georges, 72 ans, a fait le test par passion de la généalogie. Et s'est découvert une fille qu'il avait conçue à l'âge de 16 ans. Ils se sont rencontrés. Pour Valentine, 19 ans, c'est une question d'identité. Abandonnée à la naissance sur un chemin, elle a fait le test et embauché un détective en généalogie génétique pour trouver ses parents et remonter le fil de sa vie.

Un reportage de Perrine Bonnet, Claire-Marie Denis et Benoît Sauvage diffusé dans "Envoyé spécial" le 17 juin 2021.

