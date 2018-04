Survivre à la mort d'un enfant

Marie-Axelle et Benoît Clermont ont consacré leur livre "Gaspard, entre terre et ciel" (ed. Cerf) à leur fils diagnostiqué à l'âge de 13 mois, porteur d'une maladie neurodégénérative et décédé le 1er février 2017 à l'âge de 3 ans et demi. Il souffrait de la maladie de Sandhoff.

Dans un témoignage émouvant, écrit chacun de son point de vue, ils racontent leur cheminement et la façon dont la maladie a changé leur regard sur la vie. Une ode à la vie et une leçon d'humanité extraordinaire.

Ils ont créé une page Facebook consacrée à Gaspard.

Marie-Axelle et Benoît Clermont étaient les invités du Magazine de la santé ce vendredi 6 avril 2018. Retrouvez l'intégralité de leur interview en vidéo.

Livre :