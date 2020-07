Loi de bioéthique : la PMA pour toutes, une loi très attendue

Des moments de complicité en famille, Olivia Knittel, qui vit à Colmar (Haut-Rhin), en a toujours rêvé. Aujourd'hui, cette mère célibataire a deux filles, de 9 et 4 ans. Mais elles sont le fruit d'un long combat. Elles ont été conçues toutes les deux à l'étranger grâce à la PMA. "Je suis arrivée à 37 ou 38 ans et je n'avais pas d'enfants. J'ai décidé de faire un bébé toute seule et j'ai été confrontée à toute la difficulté de le faire en France", témoigne la maman de Lila et Emmy.

Très peu d'informations

Elle se tourne alors vers la Belgique, où la PMA est ouverte aux femmes célibataires. Mais, à l'époque, elle n'avait que très peu d'informations en sa possession. Après avoir trouvé un pays, il fallait trouver une clinique puis un donneur. Autre gros problème : le coût, chaque tentative d'insémination s'élevant à 4 000 euros.

