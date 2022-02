Livres : Sophie Brugeille à la découverte de sa genèse

Bouleversée après les résultats d’un test ADN effectué par son fils, la journaliste et autrice Sophie Brugeille raconte sa quête d’identité dans un livre intitulé "Une histoire de gènes".

Son ADN lui a tout raconté. Pour l’anniversaire de son fils, Sophie Brugeille n’a pas d’idée. Elle optera finalement pour l’un de ces tests ADN qui ont le vent en poupe. Mais en l’offrant, elle n’a aucune idée du séisme que les résultats vont provoquer dans l’enceinte familiale. À 49 ans, la journaliste et autrice découvre que l’homme qui l’a élevée n’est pas son père biologique.

Secret de famille

Et au-delà de sa propre personne, c’est toute la famille de Sophie Brugeille qui plonge "à pieds joints dans ce secret de famille". Dans son cercle proche, on multiplie les tests. Finalement, sa mère finira par lever le voile sur ce secret vieux de plusieurs décennies. "Au milieu d’un restaurant, à l’heure du déjeuner, c’est une révélation qui est tellement énorme que je suis dans le déni". Pour conclure, l’auteure a fait preuve de résilience : "Un secret suinte toujours quelque part, même quand on ne connaît pas la vérité. Il se révèle toujours d’une manière ou d’une autre".