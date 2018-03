Les pieuvres, reines de l\'évasion

Parmi les différents modes de défense que la pieuvre possède, sa capacité à projeter de l'encre est l’une des plus étonnantes. Mais pour fuir, la pieuvre peut aussi se contenter de se glisser dans un trou, hors de portée des prédateurs. Ces trous peuvent être de n'importe quelle taille, les pieuvres trouveront le moyen de s'y faufiler. Leur secret : leur anatomie.

Un corps malléable à volonté

En effet, à l'exception de son bec, chaque parcelle de l'anatomie de la pieuvre est composée de tissus mous et élastiques. Même ses organes sont malléables à volonté. En théorie, la pieuvre peut donc s'insérer dans n'importe quel passage plus large que son bec. Même les espèces les pieuvres les plus larges sont connues pour pouvoir entièrement passer dans un trou de 2,5 centimètres de diamètre.