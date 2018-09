VIDEO. Un donneur de sperme souhaite lever l'anonymat du don

Dans les années 80, il a donné son sperme pour aider des couples stériles. La loi préserve son anonymat, mais aujourd'hui il a décidé de sortir de l'ombre. "Il s'agissait pour notre couple de faire un don à destination d'autres couples pour leur permettre d'avoir un enfant tant désiré", explique un homme d'un certain âge. "Un don altruiste et désintéressé" selon lui. C'est en écoutant les témoignages de souffrance des enfants nés d'un don de sperme qu'il a décidé de ne plus rester anonyme.

"Ils ne sont pas mes enfants, ils ne le seront pas"

"Lorsqu'un jeune adulte recherche ses origines biologiques (...), il veut mettre un nom et un visage sur la personne qui a contribué à sa naissance", explique l'ancien donneur. Une requête qu'il estime légitime. "Ils ne sont pas mes enfants, ils ne le seront pas. S'ils souhaitent avoir mon identité ou une rencontre je n'y suis pas opposé", explique cet homme qui semble clair sur ses intentions. Il se bat désormais pour faire évoluer la loi pour que l'anonymat ne soit plus la règle absolue dans le don de sperme.

