Cancer de l'enfant : sa genèse est toujours un mystère

Cancer et enfant, deux mots qui reflètent l'injustice du destin. La maladie touche un enfant sur 500. En France, c'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans. Si chez un enfant sur dix la génétique est en cause, la question de son apparition dans la majorité des cas est encore un grand mystère pour le monde médical. "Nous n'arrivons pas à répondre à la première question des parents : pourquoi mon enfant a-t-il un cancer ?", concède le Dr Valteau-Couanet, chef du département cancérologie enfant et adolescent à l'institut Gustave-Roussy de Villejuif.

Parmi les cancers les plus fréquents, il y a les leucémies aigües et les tumeurs cérébrales. Une étude française pilotée par l'institut Curie vient d'être lancée pour mieux comprendre, mais aussi diagnostiquer et observer comment les tumeurs se développent chez l'enfant. Des recherches qui constituent un nouvel espoir pour de nombreuses familles dans l'attente.

