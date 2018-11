Bébés génétiquement modifiés : la Chine ouvre une enquête

La Chine a ordonné une enquête pour vérifier les affirmations du scientifique, qui assure avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire.

He Jiankui, professeur d'université à Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud), a annoncé lundi 26 novembre dans une vidéo diffusée lundi sur YouTube la naissance de deux jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. " Nous avons demandé aux autorités sanitaires de la province du Guangdong d'ouvrir immédiatement une enquête minutieuse afin d'établir les faits ", a réagi le soir même la Commission nationale de la santé, disant " attacher une grande importance " à l'affaire.

L’Université se désolidarise de son chercheur

L'annonce de He Jiankui a soulevé une vague de critiques dans la communauté scientifique mondiale, y compris au sein de l'établissement du chercheur, l'Université de sciences et technologie du Sud, qui l'a désavoué et s'est dite " profondément choquée ".

Le scientifique, qui a été formé à Stanford aux Etats-Unis et dirige un laboratoire spécialisé dans le génome à Shenzhen, explique avoir employé la technique Crispr-Cas9, dite des "ciseaux génétiques". Elle permet d'enlever et de remplacer des parties indésirables du génome.

Plus de 100 scientifiques chinois, principalement des biologistes et des médecins, ont déploré dans un communiqué une " folie " qui porte " un grand coup à la réputation mondiale et au développement de la recherche biomédicale en Chine ".

Par la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP