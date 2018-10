Santé : de nouveaux cas de bébés nés sans bras découverts

Dans l'Ain, sept cas d'enfants nés sans bras entre 2009 et 2014 avaient déjà été signalés dans un rayon de 17 kilomètres. Mardi 30 octobre, Santé Publique France annonce avoir décelé 11 nouveaux cas suspects, dans le même département entre 2000 et 2014. L'agence précise qu'elle doit poursuivre ses investigations pour savoir si ces nouveaux cas ont les mêmes origines que les précédents. Jusqu'à présent, les autorités sanitaires n'ont pas trouvé de causes à ces malformations.

"Un mélange d'émotions"

Le 4 octobre dernier, une équipe de France 3 avait rencontré la mère d'un petit garçon de 8 ans, né sans main. "Au moment de l'arrivée de mon fils, un mélange d'émotions. Contents, heureux d'avoir notre premier enfant, et puis, quand ils me l'ont posé sur moi, du coup, on a découvert qu'il lui manquait une main", racontait-elle au micro de France 3.

