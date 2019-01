Bébés nés sans bras : trois nouveaux cas dans les Bouches-du-Rhône

Louis a dû apprendre à vivre avec une seule main. Le petit garçon habite dans l'Ain, mais les cas se multiplient un peu partout en France. Selon les révélations du Parisien, trois nouveaux cas s'ajoutent à une liste déjà longue et inexpliquée. Trois filles sont nées sans bras ou sans main entre juin et novembre 2016. Elles habitent dans un rayon de 30 km de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône.

Une enquête nationale ouverte

Et la liste s'allonge depuis septembre dernier. Un rapport médical troublant faisait alors état de huit bébés nés avec de telles malformations dans le département de l'Ain. C'est 58 fois plus que la normale. De nouveaux cas étaient également recensés dans le Morbihan ou encore en Loire-Atlantique. Des questions se posent sur les causes de ces malformations et sur le nombre de familles concernées en France. Depuis plusieurs mois, une enquête nationale a été ouverte par les autorités sanitaires. Les premiers résultats sont attendus à la fin du mois de janvier.

Le JT

Les autres sujets du JT