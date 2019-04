Bébés nés sans bras : le combat des mamans de Guidel

Isabelle et Antoine, les parents de Charlotte, née sans avant-bras gauche, ont longtemps cherché des réponses. Dans leur famille, il n'y a jamais eu ce type de malformation. C'est à l'accouchement que la mère de famille découvre que son bébé n'est pas comme les autres. Une malformation qui touche chaque année 150 enfants en France.

Un effet cocktail ?

Quand elle était enceinte, Isabelle vivait à Guidel, dans le Morbihan. Dans cette petite ville, quatre enfants sont nés avec la même malformation en 18 mois. Et si Isabelle et les autres mamans de Guidel avaient été exposées à des pesticides pendant leur grossesse ? C'est la théorie d'Hervé Gillet. Ce retraité du ministère de l'Agriculture tente de réaliser une cartographie précise des différents types de cultures autour de Guidel et des produits chimiques utilisés. Selon lui, les mères auraient pu être victimes d'un effet cocktail : l'exposition à un grand nombre de produits chimiques différents.