Bébés nés sans bras : des malformations inexpliquées dans l'Ain

Louis est né sans doigts à la main droite. Aujourd’hui, il a six ans. Sa mère lui apprend à se débrouiller au quotidien. "C’est à la naissance que j’ai vu que Louis avait une malformation de la main", confie-t-elle. Elle vivait alors dans l’Ain, un département où sept autres enfants sont nés sans main ou sans bras, entre 2009 et 2014. La cause de cette malformation est inconnue. Axelle Laissy, la mère de Louis, la cherche en vain. "On m’a dit : “Voilà, votre enfant est né avec une malformation. C’est tout. Ça s’arrête là." Depuis que j’ai entendu cette histoire, je me dis qu’il y a autre chose".

Les données des hôpitaux du département étudiés

Depuis mercredi 31 octobre, 11 nouveaux cas sont suspectés dans la région. Toutes les données des hôpitaux du département entre 2000 et 2014 vont être étudiées. C’est un long travail d’investigation qui commence. Il va d’abord falloir identifier les 11 familles, et étudier la malformation de leur enfant. Il va ensuite falloir mener une enquête médicale : s’intéresser aux facteurs génétiques, à d’éventuels problèmes de grossesse et surtout au mode de vie des familles.

