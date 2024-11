Autisme, Alzheimer : l'étonnant pouvoir de la musique

L'autisme ou encore Alzheimer, des pathologies qui entravent la mémoire, compliquent le langage et isolent les patients. Certaines familles ont découvert que la musique pouvait améliorer les échanges.

Dans cette famille, les jeux se font en chanson, pas seulement pour la joie et la bonne humeur que cela procure. Car ici, chanter est une nécessité. Le mode de communication privilégié pour Édouard, âgé de 9 ans et autiste.



Bébé, Édouard est dans sa bulle. Il ne regarde pas ses parents et ne réagit pas aux sollicitations. “Au début, je pensais qu’il était sourd, j'essayais d’interagir avec lui mais je n’avais aucune réponse,” explique sa maman. Un jour, elle se met à lui chanter une comptine pour enfant : “Il a lâché tout ce qu’il faisait. Il est venu me voir et j’avais une porte d’entrée sur mon fils.” Depuis, toutes les activités du quotidien sont rythmées par le chant.

La musique comme remède à l’oubli ?

La musique est bénéfique depuis tout petit pour Édouard mais aussi à tous les âges de la vie. Une vidéo aux dizaines de millions de vues sur internet en atteste. On peut y voir une femme, malade d’Alzheimer et prostrée sur son fauteuil roulant, qui ne communique presque plus. Mais son comportement change lorsqu’on lui fait écouter le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Petit à petit, l’ancienne danseuse étoile reprend vie malgré la maladie.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus