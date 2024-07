Assistance médicale à la procréation : l'Agence de Biomédecine appelle aux dons de sperme et ovocytes face à l'explosion de la demande

"Donnez vos gamètes vous ferez des heureux !" : c'est le slogan de la campagne sur le point d'être lancée par l'Agence de Biomédecine. Il faudrait en effet 1400 donneurs de sperme par an pour répondre à la demande en France quand ils n'étaient que 673 en 2023.

Depuis que la loi a ouvert la possibilité aux femmes seules ou en couples d'accéder à l'assistance médicale à la procréation, les demandes explosent : 13 000 l'an dernier, pour seulement 5 300 actes réalisés, et les délais d'attente s'allongent. Le phénomène est identique pour les dons d'ovocytes.

Comité de suivi du Plan ministériel AMP avec toutes les parties prenantes : focus sur les chiffres d’activité 2023.@MarineJeantet : « Le nombre de donneurs de spermatozoïdes reste très insuffisant : 676 en 2023. Nous aurions besoin du double pour faire face à la demande. » pic.twitter.com/mag9L7CUM9 — Agence de la biomédecine (@ag_biomedecine) July 3, 2024

Alors, pour inciter les jeunes à donner leurs gamètes - spermes et ovocytes -, l'Agence de Biomédecine va lancer une grande campagne d'information en septembre avec un bus qui sillonnera la France, détaille le docteur Claire Devienne de l'Agence de biomédecine.

"Il va s'arrêter dans dix villes en France dans lesquelles il y a centre de don de gamètes. Sur le stand, il y aura des médecins du centre, d'anciens patients... Et on peut directement demander un premier rendez-vous." Dr Claire Devienne à franceinfo

"Il faut plus convaincre les jeunes hommes de donner leurs spermatozoïdes, parce qu'il faudrait qu'ils soient deux fois plus nombreux, sinon, les femmes ne vont pas pouvoir réaliser leur projet d'enfant,avance la spécialiste. Il faut encore plus de femmes qui viennent donner leurs ovocytes parce que les délais d'attente sont à peu près de deux ans en ce moment", conclut-elle.

En 2023, chez les couples de femmes et les femmes seules, qui représentaient 81% des dossiers de PMA avec don de spermatozoïdes, les demandes de première consultation ont progressé de 25% entre le second semestre 2022 et le premier semestre 2023, soit un total de 7 216 en six mois.