Arrêt cardiaque : une femme a été sauvée deux fois par un même pompier à 12 ans d’intervalle

Une femme a fait deux arrêts cardiaques à douze ans d’intervalle. À chaque fois, elle a été sauvée par le même pompier.

On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, les destins de Juliette Moussier et Martial Mallot sont intimement liés. La première fois qu’ils se sont rencontrés, c’était il y a 12 ans. "J’étais au collège. J’ai fait plusieurs arrêts cardiaques et Martial faisait partie de l’équipe de pompiers qui sont venus me secourir", raconte la jeune femme. Elle est alors sauvée d’une mort subite. Elle grandit ensuite et devient kinésithérapeute.

Un deuxième arrêt

Juliette Moussier recroise le pompier devenu son patient. C’est à ce moment-là que son cœur se remet à s’emballer. Pour la seconde fois, Martial Mallot l’aide à rester en vie. C’est un hasard fou et une occasion pour la jeune femme qu’il faut apprécier chaque instant. Désormais, elle a pris la décision de ne jamais rester loin de son nouvel ami, son ange gardien.

Retrouvez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.