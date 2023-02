Après un an d'existence, "Mon Espace Santé" est de plus en plus utilisé par les Français et les professionnels de santé

Mon Espace Santé vient de fêter sa première année d'existence. Ce carnet de santé numérique s'installe lentement. Il est utilisé par huit millions de Français et de plus en plus par des professionnels de santé. Illustration dans une pharmacie du 5e arrondissement de Paris.

Derrière le comptoir de sa pharmacie, Alexandra Louis de Soultrait s'affaire sur un écran. Un "formateur" est à côté d'elle pour l'aider à manier ce nouveau logiciel qui va lui permettre de remplir le dossier de patients. Elle remplit le dossier d'un vieux monsieur. "Depuis le décès de sa femme, il ne s'alimente pas très bien, explique la pharmacienne. Il n'écoute pas les recommandations dans la prise de ses médicaments. Si on ne peut pas joindre son médecin rapidement, on court à la catastrophe. Là, avec ce logiciel, on a une veille."

Pour informer le médecin, désormais, il y a le logiciel sécurisé, conçu tout spécialement pour les pharmaciens, avec l'accord du patient, et à partir de sa carte vitale, les professionnels de santé peuvent enregistrer les données qu'ils récoltent en interrogeant cette personne sur son état général, le nombre de repas qu'il prend, ses maladies ou encore les traitements pris.

Épauler les professionnels de santé

Depuis un an, huit millions de Français ont souscrit à "Mon Espace Santé". La pharmacienne peut aussi consulter les dossiers de patients et, dans certains cas, c'est vital. "Ma pharmacie est à la sortie du RER B. Il arrive que les patients qui viennent des aéroports ont oublié chez eux leur ordonnance... Grâce à ce logiciel, on peut avoir accès à leurs médicaments et les délivrer rapidement. L'arrêt de prise de médicament peut parfois être fatal."

L'objectif de ce partage d'informations est de faire gagner du temps aux soignants et d'assurer un meilleur suivi des patients. "L'objectif est que cela soit le plus fluide et le plus transparent possible pour les professionnels de santé, explique Xavier Vitry de la délégation ministérielle au numérique en santé. Quand le médecin imprime son ordonnance pour la donner au patient, elle est automatiquement envoyée vers Mon Espace Santé sans surcharge de travail complémentaire."



"L'idée est d'éviter pour les professionnels d'avoir de la re-saisie." Xavier Vitry, membre de la délégation ministérielle au numérique en santé à franceinfo

Au mois de janvier 2023, cinq millions de documents ont été téléchargés dans le carnet de santé numérique des patients par les professionnels de santé.