Alzheimer : aux Rencontres de la photographie d'Arles, des visites spéciales pour que "ça débloque la mémoire"

Aux Rencontres d’Arles, des visites d’exposition sont proposées pour les malades d’Alzheimer et leurs accompagnants. C’est la première fois que ce festival de photographie réputé, qui se tient chaque été jusqu’à la fin septembre, met en place des déambulations pour ce public particulier. La photo a en effet des pouvoirs magiques sur la mémoire.

à lire aussi Suite au décès de son père atteint de la maladie d'Alzheimer, il enchaîne les Ironman pour sensibiliser

C’est dans une chapelle que le petit groupe d’une dizaine de personnes a rendez-vous, pour découvrir l’une des nombreuses expositions des Rencontres d’Arles. Des photos de l’artiste Nicolas Floc'h, qui montrent toutes les nuances du fleuve Mississippi. Face aux visiteurs Alzheimer et à leurs aidants, Laura, médiatrice culturelle s’adapte un peu mais pas trop. "J'essaie justement de ne pas trop changer justement par rapport à une visite tout public, de ne pas leur parler comme à des enfants, par contre je fais attention à parler plus fort et plus lentement et à faire davantage participer pour que justement ça débloque la mémoire", explique-t-elle.

Des bénéfices concrets

Et cela fonctionne. Les couleurs jaunes, bleues ou vertes du Mississippi, rappellent des souvenirs de voyage à Anne Marie. "On a beaucoup bougé avec mon fils, et il y a des endroits avec une eau extraordinaire, oui", se remémore cette femme. Admirer ces photos permet aussi d’essayer de focaliser son attention, confie Patrick, diagnostiqué Alzheimer il y a deux ans. "Par rapport à la maladie, oui, il est important qu'on arrive à se fixer sur des petites choses parce qu'habituellement on est beaucoup plus dans le vague, dans les nuages."

"Là, on se force à voir tous ces petits détails et cela nous permettra de dire demain ce que l'on a vu... Alors que je suis incapable, par exemple, de dire ce que j'ai mangé hier soir." Patrick, malade d'Alzeihmer à franceinfo

Aurélie De Lanlay, directrice adjointe du festival des Rencontres d’Arles, a pu mettre en place ces visites grâce à un partenariat avec l’association France Alzheimer et la fondation Swiss Life. "La photographie c'est à la fois un moyen de mobiliser la mémoire ancienne, mais c'est aussi une porte ouverte vers de l'imagination", assure Aurélie De Lanlay à qui le projet tenait à cœur. "Dans mes proches, j'avais mon père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, j'ai fait beaucoup d'exposition de photographies avec lui. C'est aussi un moment de joie, d'échange, de partage, qui permet de sortir d'un quotidien parfois difficile".

La visite est une parenthèse aussi importante pour les malades que pour leurs aidants. Elle se termine par un atelier photo pour mobiliser au maximum les sens.