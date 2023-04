Allergies aux pollens : 61 départements français placés en alerte rouge durant le weekend de Pâques

Le Réseau national de surveillance aérobiologique recense une circulation particulièrement importante de pollens de bouleau et de charme pour le weekend de Pâques.

Avis aux personnes allergiques. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), place en alerte rouge 61 départements pour le weekend de Pâques, du vendredi 7 au lundi 10 avril, en raison de la propagation de pollens de bouleau, de charme, de cyprès et de frêne. "Ce n'est pas seulement désagréable, ça peut être parfois un peu plus grave", met en garde sur franceinfo Sophie Silcret-Grieu, allergologue et membre de l’association asthme et allergies.

A noter que selon le RNSA, les personnes allergiques aux pollens de bouleau sont particulièrement concernées, puisque 48 départements du nord et de l'est de la France sont placés en alerte rouge. Les personnes sensibles aux pollens de charme devront également être vigilants, puisque 29 départements du centre et du nord de l'Hexagone sont placés en alerte rouge.

Enfin, quatre départements (la Manche, le Calvados, la Haute-Savoie et le Bas-Rhin) sont également concernés par une alerte rouge, à propos de la propagation de pollens de frêne. Seul un département, le Vaucluse, est en alerte rouge à cause des propagations de pollens de cupressaceaes, de la famille des cyprès.