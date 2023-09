Visite de Charles III : des fromages français à l'honneur

Durée de la vidéo : 2 min

Ce mardi 19 septembre, le 13 Heures se rend dans une maison d'exception, à la rencontre d'un maître fromager dans le Haut-Rhin, Bernard Antony, 80 ans. C'est lui qui a été chargé de fournir le fromage au lait cru pour le dîner en l'honneur du roi Charles III à Versailles (Yvelines).

Deux fromages français et un fromage anglais. Un Pélardon des Cévennes, un Comté de Grande Garde, un Stichelton et de la gelée de mirabelle. Voici l'assiette qui sera sur la table du roi Charles III et du président Emmanuel Macron, mercredi 20 septembre à Versailles (Yvelines). Derrière cette assiette, le travail d'un père et d'un fils, fromagers affineurs. Ils ont été choisis par l'Élysée pour représenter l'un des symboles français, le fromage.



"Un grand privilège"

"C'est un grand privilège d'avoir une proposition comme cela", estime Bernard Antony, maître fromager dans le village de Vieux-Ferrette (Haut-Rhin). "Ils font quand même appel pour les chefs cuisiniers à Anne-Sophie Pic, à Yannick Alléno, il y a Pierre Hermé (…) donc on se dit 'on fait partie de ce gratin-là' ", se réjouit Jean-François Antony. Le secret de leur réussite se trouve dans leurs caves d'affinage. Il y en a six différentes avec chacune une hygrométrie et une microflore particulières.