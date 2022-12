Neige, verglas et températures négatives : pas de doute, l'hiver est bien là. Météo-France a ainsi lancé un message de prudence et a placé 28 départements en vigilance orange pour la journée de mercredi 13 décembre, dans une zone allant de la Bretagne à l'Alsace et incluant la région parisienne. Depuis plusieurs jours, la France traverse un épisode de froid marqué par de "très fortes gelées", et "caractérisé par une température moyenne proche d'un degré sur le pays, soit environ 5 à 6 degrés sous les normales" saisonnières, selon Météo France.

Et tout le monde tente de se réchauffer comme il peut. Col roulé, doudoune, plaid et double couche de vêtement, tout est bon pour gagner quelques degrés. Et pourtant, nous ne subissons pas tous le froid de la même manière. En cause, notamment : la "graisse brune". Naturellement présente dans l'organisme, elle participe à la thermogénèse, c'est à dire la production de chaleur par le corps. Il faut ainsi la différencier de la graisse blanche qui stocke les calories et est responsable de l’obésité et du diabète.

Comment produire cette "bonne" graisse ?

Si la science ne s’intéresse à la graisse brune que depuis quelques années, c'est parce qu'on pensait qu’elle n’était présente que chez le nourrisson, qui ne sait pas frissonner pour se réchauffer. Pourtant, chez l'adulte, on retrouve bien de la "graisse brune" au niveau du cou et des trapèzes, le long de la colonne vertébrale, dans la zone abdominale et au niveau des aisselles.

La "graisse brune" est naturellement stockée dans différentes parties du corps à l'âge adulte. (STEPHANIE BERLU / FRANCEINFO)

Son nom de "graisse brune" provient directement de sa couleur dûe aux mitochondries, ces sortes de petites usines d’énergie des cellules, qui sont riches en fer. Cette graisse brûle donc des calories pour nous réchauffer et augmenter sa masse serait bénéfique pour notre santé.

Reste enfin une question-clé : comment en produire (et donc avoir un peu plus chaud) ? Pour cela, la science est claire. Il est recommandé de s’exposer quotidiennement à des températures fraîches voire froides, de prendre des douches froides et des bains de glace, de manger équilibré et des aliments riches en fer ou encore de pratiquer une activité physique.