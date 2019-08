VIDEO. Les dangers des aliments ultra-transformés

Plus de la moitié des calories consommées par les Américains est issue d'aliments ultra-transformés. On les repère à leur étiquette qui détaille ce qu’ils contiennent, "parce que cela n'a rien de naturel", explique Robert Lustig, endocrinologue. Riches en sucre ajoutés, pour le goût, et pauvres en fibres, pour la conservation, les aliments transformés augmentent les risques de maladies cardio-vasculaires et cérébrales, mais aussi le diabète de type 2 ou le cancer.

Le sucre, rapidement absorbé par l’intestin, va directement dans le foie. Surchargé, celui-ci transforme l'excès de sucre en graisse, ce qui "ouvre la voie aux maladies", alerte Robert Lustig. Par ailleurs, le manque de fibres peut affecter les intestins et le côlon. "Quand vous consommez de la vraie nourriture, vous protégez votre foie tout en vous alimentant", précise le médecin.

Pour les éliminer, il suffit de cuisiner

Après la Seconde Guerre mondiale, les aliments transformés ont envahi les supermarchés. Dans les années 60, les femmes recommencent à travailler et ont donc moins de temps à consacrer à la cuisine. Les marques de céréales pour petit-déjeuner se lancent alors dans la production d’aliments faciles à acheter et à servir, avec des dates de péremption presque illimitées. Les ventes de ces produits décollent.

Le Haut Conseil de la Santé publique s'est fixé pour objectif de réduire leur consommation en France de 20 % d'ici à 2022. Pour éviter les aliments transformés, il suffit de cuisiner. "Ce n'est pas si chronophage. Si vous allez au restaurant, le temps que vous passez à commander puis à attendre aurait pu être consacré à cuisiner", assure Robert Lustig. Aujourd’hui, l’objectif des médecins est donc de sensibiliser le public sur la façon de cuisiner.