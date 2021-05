Croissants, céréales, confiture, pain... pour la nutritionniste Adélaïde d'Aboville, nos petits-déjeuners sont souvent trop sucrés. "Le petit-déjeuner est là pour rompre le jeun de la nuit. Et donc si on lui donne du sucre en fait c'est comme une agression parce qu'il va devoir gérer ce sucre de façon massive très rapide, et puis d'autre part, parce que le petit-déjeuner, on le prend aussi pour tenir dans la matinée jusqu'au déjeuner", explique-t-elle. Problème : le sucre est digéré très rapidement et la faim revient donc aussi vite.

Donc on privilégie quoi ?

Adélaïde suggère de plutôt se tourner vers des céréales complètes. Pour les protéines, elle propose de manger du fromage ou des œufs. "Tu peux aussi avoir des protéines dans le fromage blanc qui est également une source de calcium tout comme dans le lait végétal s'il est enrichi en calcium", ajoute-t-elle. Autre conseil : croquer dans un fruit, source de vitamines.