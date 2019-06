VIDEO. Le riz au lait durable du chef étoilé Florent Ladeyn

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le chef étoilé nous explique comment rendre le riz au lait goûtu tout en choisissant des bons produits. Le chef a volontairement utilisé du quinoa cultivé à 37 kilomètres de sa cuisine.

Dans un premier temps, faire bouillir de l'eau dans une casserole pour cuire 200 grammes de quinoa. Laisser cuire pendant 10 minutes. Après l'avoir égoutté, il suffit de le laisser mijoter dans du lait d'avoine avec du miel pendant une dizaine de minutes en veillant à bien mélanger. Le lait d'avoine a en effet "beaucoup moins d'impact sur la planète que l'un lait d'origine animale."

Pour rendre son riz au lait plus coloré et encore plus appétissant, Florent Ladeyn rajoute des fraises bios coupées en tranches.