VIDEO. Le \"Crumbler\", une solution pour lutter contre le gaspillage du pain de plus en plus adoptée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"On a reçu des dizaines et des dizaines de demandes de boulangers", raconte Franck. Il y a un an, Brut s'était rendu dans la boulangerie de Franck Wallet pour découvrir le "Crumbler", une machine dont il est l'inventeur.

Un succès au-delà des frontières

En 2017, François Mathéus a été le premier à utiliser cette machine qui réduit le pain sec en chapelure. Mais très vite, ils sont nombreux à l'avoir adoptée. "L'impact de la vidéo Brut qui a été diffusée il y a un an, ça a été un tremblement de terre", s'enthousiasme-t-il. Au-delà du succès de sa machine, Franck est surtout heureux de contribuer pleinement à limiter le gaspillage. "Chaque boulangerie qui a le "Crumbler" va revaloriser en moyenne 2 tonnes de pain par an", précise le boulanger. En plus de son succès dans l'Hexagone, plusieurs pays européens comme la Belgique ou la Croatie ont opté pour cette machine. "Et un peu plus loin : on a installé des machines en Guadeloupe, en Martinique, au Sénégal, au Burkina", ajoute Franck.

Mais Franck veut aller encore plus loin. Il espère que son "Crumbler" deviendra une norme dans les boulangeries.

En France, il existe près de 30 000 boulangeries et le pain jeté peut représenter jusqu'à 2 à 3 tonnes par boulangerie et par an.