VIDEO. Huîtres, truffes, bûche glacée... Combien faut-il de ces aliments de fête pour faire 200 calories ?

Pendant les fêtes de fin d'année, les repas durent longtemps et les quantités explosent. Champagne, mousse de canard, châtaignes, huîtres, truffes, bûche glacée... Il est souvent difficile de savoir combien de calories sont contenues dans les mets dégustés. Franceinfo a préparé des assiettes contenant toutes 200 calories, avec des aliments de fêtes. Un bon moyen de s'y repérer... et d'éviter les excès !

"Ça ne sert à rien de se mettre à la diète quelques jours avant"

Avant les fêtes, est-il possible de préparer son corps à ces repas hypercaloriques ? "Ce n'est ni nécessaire, ni vraiment faisable. On peut tout de même éviter de faire un repas très calorique juste avant un dîner de fête. Ça ne sert à rien de se mettre à la diète quelques jours avant, au contraire. Vous arriverez avec les crocs et vous priver de certains aliments peut exacerber leur attrait. Par exemple, si vous bannissez les poissons gras pendant une semaine, vous risquez de vous jeter sur le saumon fumé", estime Julien Rebeyrol diététicien-nutritionniste à franceinfo. Un seul conseil : rester raisonnable lors des repas de fête.