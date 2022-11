Cet extrait d'"Envoyé spécial" nous emmène en pirogue au cœur de l'Amazonie, dans un hameau où vivent une trentaine de villageois. Ils font partie de ces quelque 40 000 personnes qui, en Guyane française, sont totalement privées d'eau potable – soit presque un habitant sur cinq.

Faute d'eau courante, ici, on boit l'eau de pluie, récupérée dans des bidons via une gouttière installée sous chaque toiture. Malgré les linges tendus en guise de filtre au-dessus des bidons, elle est vite impropre à la consommation en raison des bactéries qui s'y développent. Et pour faire la vaisselle, on utilise l'eau du fleuve Maroni, avec tous les risques de maladies associés.

Une pompe entièrement manuelle, qui fonctionne sans électricité

Mais un cylindre noir va changer la vie des habitants... C'est l'invention, unique au monde, d'une association nantaise : une fontaine qui rend potable toutes les eaux dites "de surface", celles des lacs, rivières, puits ou les eaux saumâtres. Antoine Jalaber, 32 ans, l'un des fondateurs de l'association, va installer une de ces fontaines avec l'aide des employés communaux. Elle pourra alimenter en eau potable entièrement gratuite tout le hameau et les villages avoisinants, soit 800 à 1 000 personnes chaque jour.

Conçue pour fonctionner dans des endroits reculés où le réseau d'électricité est absent ou de mauvaise qualité, la fontaine est entièrement manuelle. L'eau pompée à la force des bras, en tournant une manivelle, passe par cinq étapes de filtration successives pour éliminer toutes les particules qu'elle peut contenir. Le dernier filtre est en céramique, un matériau aux pores minuscules. Leur diamètre de 0,2 micron, inférieur à celui des bactéries et virus, les retient tout en laissant passer l'eau. Et à la fin, du robinet installé sur la paroi coule une eau parfaitement potable… ce que confirmera un contrôle de l'Agence régionale de santé.

Extrait de "L'ingénieur et les fontaines miraculeuses", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 10 novembre 2022.

