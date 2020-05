VIDEO. Des restes, des herbes aromatiques, de la pâte… La recette de la quiche \"compost\"

Avec le confinement, nombreux sont ceux qui ont développé de vrais talents culinaires. Voici une recette qui permet de faire un plat gourmand avec tous vos restes : la quiche "compost". Un moyen, également, de réduire le gaspillage alimentaire.

Les ingrédients

- Salades diverses

- Légumes poêlés ou marinés

- Pommes de terre

- Fromages

- Herbes aromatiques en fin de vie

- 30 cl de lait végétal

- 3 œufs

- 110 g de beurre salé (à température ambiante)

- 175 g de farine de blé

- 3 cuillères à soupe d'eau (très froide)

- Sel

- Poivre

Les étapes

Verser la farine dans le saladier puis ajouter de petits morceaux de beurre et malaxer. Une fois que le beurre est bien incorporé à la farine, ajouter l'eau au fur et à mesure pour ne pas avoir une pâte trop liquide. Former une boule et laisser reposer pendant 1 heure au frigo ou pendant 20 minutes au congélateur. Pendant que la pâte refroidit, commencer la préparation de l'appareil. Vous pouvez, pour les fromages très secs, les râper ou les couper en petits morceaux. Une fois refroidie, sortir la pâte et l'aplatir sur une feuille de papier sulfurisé avec la paume de la main. L'affiner avec un rouleau à pâtisserie et étaler jusqu'à obtenir le diamètre du moule. Disposer la pâte dans un plat.

À l'aide d'une fourchette, piquer la pâte afin d'éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson puis ajouter la garniture. Ajouter des herbes aromatiques dans l'appareil et verser l'appareil sur la garniture. Rabattre délicatement les bords sur le dessus. Découper le surplus de papier sulfurisé. Enfourner à 180°C dans un four préchauffé et laisser cuire pendant 50 minutes.